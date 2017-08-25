Власти Амурской области исключили угрозу подтоплений после аварии на Нижне-Бурейской ГЭС

ТАСС, 25 августа. Обстановка в Бурейском районе Амурской области после аварии на Нижне-Бурейской гидроэлектростанции спокойная, угрозы подтопления населенных пунктов нет. Однако группировка спасателей пока остается в районе, сообщила в пятницу пресс-служба регионального правительства.

"Для контроля ситуации в районе сосредоточена группировка сил и средств в количестве 76 человек, 20 единиц техники, в том числе шести плавательных средств. Группировка спасателей останется в Бурейском районе", - говорится в сообщении.

В Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Бурейского района ТАСС рассказали, что уровень воды в реках после аварии на станции находится в норме, подтоплений населенных пунктов нет, ситуация под контролем. "Паники нет. Ночью, когда информации было мало, люди звонили, спрашивали, волновались, но сейчас все спокойно", - добавили в ЕДДС. По данным метеорологов, погода в ближайшее время также не усугубит ситуацию.

Ранее сообщалось, что в районе отменили введенный накануне из-за происшествия режим чрезвычайной ситуации, сменив его на режим повышенной готовности.

В пятницу в Амурскую область прибудет группа проектировщиков Нижне-Бурейской ГЭС. "Мы ждем, что проектировщики оценят, с чем была связана нештатная ситуация, и обозначат сроки для ее устранения", - сказал губернатор Александр Козлов, которого цитирует пресс-служба правительства. По словам исполнительного директора Нижне- Бурейской ГЭС Александра Гаркина, заключение комиссии можно ожидать к 30-31 августа.

Гаркин также отметил, что с каждым днем объемы неконтролируемых сбросов со станции будут уменьшаться естественным образом.

Авария на гидроэлектростанции

В четверг на Нижне-Бурейской ГЭС произошло повреждение левобережной опоры сегментного затвора. Это привело к подтоплению пристанционной площадки. По данным Минэнерго РФ, пострадавших в результате ЧП нет, оборудование машинного зала ГЭС повреждений не получило.

Сейчас сбросной расход на станции - 2,6 тыс. кубометров в секунду. Такой уровень сбросов, по данным Минэнерго РФ, не угрожает населенным пунктам ниже по течению, так как допустимый показатель на Нижне-Бурейской ГЭС составляет 7,5 тыс. кубометров в секунду.

Для мониторинга уровня воды в реке Бурее на гидрологическом посту села Малиновка организована круглосуточная работа по замерам уровней воды, замеры производятся каждый час. Дополнительно организована работа восьми внештатных гидропостов ниже по течению Буреи в Бурейском и Архаринском районах.

Станция находится в 200 километрах от столицы региона - Благовещенска. Ближе всего к ней расположены села Николаевка и Малиновка, поселок Новобурейский. Кроме того, ниже по течению находятся населенные пункты Асташиха, Новоспасск, Гомелевка.