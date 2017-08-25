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На Кубани при падении автобуса в море погибли двенадцать человек

Происшествия
25 августа, 9:21 дата обновления: 25 августа, 9:56 UTC+3

Судьба трех человек остается неизвестной

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Материал из 1 страницы
© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Автобус с рабочими упал в море с пирса в Краснодарском крае. В результате инцидента двенадцать человек погибли, 20 были спасены, судьба троих неизвестна, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

"В автобусе находились 35 человек - это рабочие, занимавшиеся строительством пирса "Таманьнефтегаз" в поселке Волна. 12 из них погибли. 20 спасены. Судьба троих неизвестна. Ведутся их поиски", - сказал собеседник агентства.

Он также рассказал, что автобус принадлежит фирме, ведущей строительство пирса для нефтегазовой компании. "Автобус принадлежит компании, которая в поселке Волна ведет строительство пирса для компании "Таманьнефтегаз". Он перевозил вахтовых рабочих", - сказали в главке МЧС.

Ранее в Южном региональном центре МЧС сообщили о гибели шести человек.

Причины происшествия устанавливаются. На месте индицента работают 20 водолазов, 17 из которых - водолазы Южного регионального поисково-спасательного отряда. На место также доставлена водолазная станция для заправки воздушных баллонов для работы водолазов под водой. Глубина моря в этом месте составляет 12 метров.

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