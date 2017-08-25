Пограничники на Камчатке изъяли в подпольном цехе почти 5,5 тонны красной икры

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 августа. /ТАСС/. Пограничники и сотрудники ФСБ изъяли на Камчатке партию красной лососевой икры весом почти 5,5 тонны. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба пограничного управления по восточному арктическому району.
"В поселке Оссоре Карагинского района обнаружен цех, оборудованный для переработки икры, рядом с которым располагалось нежилое помещение, где находилось 200 контейнеров по 25 килограммов и 37 контейнеров по 12 килограммов с икорной продукцией, не отвечающей требованиям безопасности. Общий вес икры составил 5,444 тыс. килограммов", - говорится в сообщении.
Владелец помещения не смог предоставить каких-либо документов и рассказать о происхождении икры.
По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, составляет более 18 млн рублей. Проводится проверка.