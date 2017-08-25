Проводится проверка по факту гибели волонтера, якобы избитого возле мемориала Немцову

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Начата проверка по факту гибели волонтера, якобы избитого на месте стихийного мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"После публикаций в СМИ о смерти в НИИ им. Склифосовского волонтера Ивана Скрипниченко, который якобы ранее был избит во время охраны стихийного мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту, правоохранительные органы назначили проверки по фактам его избиения и гибели", - сказал собеседник агентства.
Ранее в СМИ была распространена информация о том, что неизвестный сломал нос Скрипниченко, после чего пострадавший был госпитализирован. Позже активиста выписали, однако через несколько дней он вновь обратился в НИИ им. Склифосовского для исправления последствий перелома. После второй госпитализации Скрипниченко скончался в больнице.