Проводится проверка по факту гибели волонтера, якобы избитого возле мемориала Немцову

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Начата проверка по факту гибели волонтера, якобы избитого на месте стихийного мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"После публикаций в СМИ о смерти в НИИ им. Склифосовского волонтера Ивана Скрипниченко, который якобы ранее был избит во время охраны стихийного мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту, правоохранительные органы назначили проверки по фактам его избиения и гибели", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ была распространена информация о том, что неизвестный сломал нос Скрипниченко, после чего пострадавший был госпитализирован. Позже активиста выписали, однако через несколько дней он вновь обратился в НИИ им. Склифосовского для исправления последствий перелома. После второй госпитализации Скрипниченко скончался в больнице.