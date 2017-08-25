СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих на Кубани

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих ОАО "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае в результате ДТП с автобусом. Об этом ТАСС сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.
По ее словам, "уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ, но в дальнейшем могут добавиться дополнительные квалификации".
Она также сообщила, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять уголовное дело по факту гибели рабочих в производство седьмого следственного управления ГСУ СК РФ по Южному федеральному округу.
"На место происшествия выехали и работают следователи и криминалисты Южного следственного управления на транспорте, к их работе подключатся наиболее опытные следователи седьмого следственного управления", - сообщила представитель СК.