СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих на Кубани

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих ОАО "Таманьнефтегаз" в Краснодарском крае в результате ДТП с автобусом. Об этом ТАСС сообщила представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, "уголовное дело возбуждено по статье 264 УК РФ, но в дальнейшем могут добавиться дополнительные квалификации".

Она также сообщила, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять уголовное дело по факту гибели рабочих в производство седьмого следственного управления ГСУ СК РФ по Южному федеральному округу.

"На место происшествия выехали и работают следователи и криминалисты Южного следственного управления на транспорте, к их работе подключатся наиболее опытные следователи седьмого следственного управления", - сообщила представитель СК.