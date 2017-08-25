Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 25.08:
$ 59.14
€ 69.74
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Число погибших при падении автобуса в море на Кубани достигло 14 человек

Происшествия
25 августа, 10:15 UTC+3

Более 20 человек были спасены, восемь из них госпитализированы

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Жертвами падения автобуса в море в Краснодарском крае стали 14 человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.

"В результате ДТП с автобусом погибли 14 человек, спасатели спасли 24 человека", - сказал собеседник агентства. Из 24 спасенных восемь человек госпитализированы.

Сейчас упавший автобус поднят краном на поверхность.

По данным МЧС, автобус принадлежит фирме, ведущей строительство пирса для нефтегазовой компании "Таманьнефтегаз". Он перевозил вахтовых рабочих.

Смотрите также

Крупные ДТП с пассажирскими автобусами в России с 2005 года. Досье

Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с автобусом на Кубани
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Дмитрий Васин и Сагдиана Хамзина, занявшие призовое четвертое место в категории "сценическое танго"
Аргентинское танго: от первых объятий до чемпионата мира
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
2
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
3
Спасатели подняли упавший в море автобус на поверхность
4
В Киеве пытались подорвать монумент с вонзенным в карту РФ мечом
5
Путин и Медведев поздравили с юбилеем актрису театра и кино Маргариту Терехову
6
В США медработник выиграла в лотерею рекордные $759 млн
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама