Число погибших при падении автобуса в море на Кубани достигло 14 человек

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Жертвами падения автобуса в море в Краснодарском крае стали 14 человек. Об этом ТАСС сообщили в региональном главке МЧС.
"В результате ДТП с автобусом погибли 14 человек, спасатели спасли 24 человека", - сказал собеседник агентства. Из 24 спасенных восемь человек госпитализированы.
Сейчас упавший автобус поднят краном на поверхность.
По данным МЧС, автобус принадлежит фирме, ведущей строительство пирса для нефтегазовой компании "Таманьнефтегаз". Он перевозил вахтовых рабочих.