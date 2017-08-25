Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий

В Краснодарском крае автобус с рабочими упал в море. В нем находились 38 человек, 16 из них погибли.

11:45:06 25.08.2017

Первые четверо пострадавших в результате ДТП доставлены в Центральную районную больницу Темрюкского района. Их состояние уточняется. "Краевые и районные врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении пресс-службы регионального Минздрава.

11:44:04 25.08.2017

В Краснодарский край вылетает замглавы Роструда Иван Шкловец.

11:43:14 25.08.2017

В компании "ОТЭКО-Портсервис" также сообщили, что "инцидент произошел из-за неисправности в тормозной системе автобуса". Представитель пресс-службы пообещал, что компания приложит "все усилия для расследования произошедшего и выявления причин трагического инцидента".

11:41:48 25.08.2017

Компания-владелец автобуса "ОТЭКО-Портсервис" окажет помощь пострадавшим в ДТП рабочим и их семьям. В пресс-службе компании ТАСС сообщили, что на месте происшествия находится заместитель гендиректора "ОТЭКО-Портсервис" Ирина Трифонова.

11:39:27 25.08.2017

В автобусе предварительно находился 41 человек. "В автобусе следовал 41 рабочий, ведутся поиски одного человека", - сообщили в региональном главке МЧС.

11:32:57 25.08.2017

Официальный представитель СК Светлана Петренко подчеркнула, что только по результатам комплекса следственных действий и экспертиз можно будет сделать выводы о причинах произошедшего.

11:31:54 25.08.2017

Представитель районной администрации сообщил, что автобус упал с высоты примерно трех метров. Он также добавил, что в месте падения глубина моря большая.

11:30:16 25.08.2017

В администрации Темрюкского района уточняют списки людей, находившихся в момент ЧП в автобусе.

11:24:20 25.08.2017

Появилось видео с места происшествия.

11:17:08 25.08.2017

В МЧС подтвердили, что число жертв трагедии возросло до 16.

11:16:54 25.08.2017

Перевозка рабочих осуществлялась на автобусе, принадлежащем индивидуальному предпринимателю, 1963 года рождения, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

11:08:24 25.08.2017

Число погибших при падении автобуса возросло до 16 человек. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

11:03:32 25.08.2017

В спасательной операции на месте происшествия задействованы более 100 человек и 29 единиц техники. "В поисково-спасательной операции участвуют 112 человек, 29 единиц техники, в том числе от МЧС России 44 человека личного состава, восемь единиц техники", - говорится в сообщении пресс-службы Южного регионального центра МЧС.

11:02:15 25.08.2017

Власти Темрюкского района назвали причиной падения автобуса в море отказ тормозов.

11:01:29 25.08.2017

СК добавил в уголовное дело о ДТП статью УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

10:54:00 25.08.2017

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что водитель автобуса не справился с управлением. "По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, и автобус упал в море со строящегося пирса", - сказал собеседник агентства.

10:52:10 25.08.2017

Для оказания психологической помощи пострадавшим в больницу направлены шесть психологов. В главном управлении создан оперативный штаб, уточняются списки погибших. Организовывается работа с родственниками.

10:51:19 25.08.2017

Состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое, еще трое находятся в состоянии средней степени тяжести. Пострадавшие доставляются в Центральную региональную больницу Темрюкского района.

10:49:28 25.08.2017

По данным регионального главка МЧС, автобус перевозил 38 человек: 14 рабочих погибли, 24 спасены.

10:46:47 25.08.2017

Вахтовый автобус, по данным администрации Темрюкского района, принадлежит холдинговой компании "ОТЭКО-Портсервис".

10:36:40 25.08.2017

На место происшествия выехал заместитель Южного транспортного прокурора Игорь Рахматулин.

10:36:38 25.08.2017

Автобус с рабочими упал в море с пирса в Краснодарском крае на территории компании "Таманьнефтегаз", сообщили в пресс-службе администрации Темрюкского района Краснодарского края.

"Территория оцеплена, сейчас на ней работают все экстренные службы региона. Компания готовит комментарий о происшествии, он появится в ближайшее время", - отметили в пресс-службе.

10:34:32 25.08.2017

Южная транспортная прокуратура начала проверку в связи с падением автобуса в море.

10:33:54 25.08.2017

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил передать дело о гибели рабочих на Кубани в центральный аппарат СК по ЮФО.

10:22:25 25.08.2017

Спасатели подняли упавший в море автобус на поверхность.

10:15:25 25.08.2017

Число погибших при падении автобуса в море на Кубани достигло 14 человек.

10:13:42 25.08.2017

Специальный морской спасательный отряд отправится из Керчи к месту падения автобуса.. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС по Крыму.

10:12:59 25.08.2017

СК возбудил уголовное дело по факту гибели рабочих ОАО "Тамань нефтегаз" на Кубани.

09:34:22 25.08.2017

Сообщается, что в автобусе находились вахтовые рабочие, занимавшиеся строительством пирса "Таманьнефтегаз" в поселке Волна.

09:26:00 25.08.2017

На Кубани при падении автобуса в море погибли двенадцать человек. Всего в автобусе находилось 35 человек, сообщили ТАСС в региональном главке МЧС.

09:21:35 25.08.2017

Шесть человек погибли, четверо ранены на Кубани при падении автобуса в море с пирса.