Источник: водитель упавшего в море автобуса не справился с управлением

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Водитель автобуса, упавшего в море на Кубани, не справился с управлением. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, и автобус упал в море со строящегося пирса", - сказал собеседник агентства.