Власти Темрюкского района назвали причиной падения автобуса в море отказ тормозов

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ТАСС, 25 августа. Отказ тормозов стал причиной падения автобуса с пирса в море в Краснодарском крае. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в администрации Темрюкского района, где произошло ЧП.
"Автобус вез рабочих на объект. При спуске к причалу у него отказали тормоза. Автобус выехал на пирс, проехал по нему 300-400 метров и упал в воду", - сказали в администрации. Там добавили, что сейчас уточняют списки людей, находившихся в момент ЧП в автобусе.
"Глубина вместе падения автобуса большая, он упал примерно с высоты трех метров", - сказал ТАСС представитель администрации Темрюкского района.