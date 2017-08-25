Власти Темрюкского района назвали причиной падения автобуса в море отказ тормозов

ТАСС, 25 августа. Отказ тормозов стал причиной падения автобуса с пирса в море в Краснодарском крае. Об этом в пятницу ТАСС сообщили в администрации Темрюкского района, где произошло ЧП.

"Автобус вез рабочих на объект. При спуске к причалу у него отказали тормоза. Автобус выехал на пирс, проехал по нему 300-400 метров и упал в воду", - сказали в администрации. Там добавили, что сейчас уточняют списки людей, находившихся в момент ЧП в автобусе.

"Глубина вместе падения автобуса большая, он упал примерно с высоты трех метров", - сказал ТАСС представитель администрации Темрюкского района.