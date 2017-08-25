Приезжий из Самарской области похитил 15 млн рублей с банковского счета у жителя Москвы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали мужчину, снявшего с чужого счета 15 млн рублей по поддельным документам. Об этом сообщили в пятницу в пресс- службе ГУ МВД РФ по Москве.

"В отдел полиции поступило сообщение от мужчины о краже. Потерпевший рассказал, что с его банковского счета пропали денежные средства. Материальный ущерб составил около 15 млн рублей", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в Нагорном районе Москвы полицейские задержали 22-летнего приезжего из Самарской области и изъяли у него похищенные деньги.

"По предварительным данным, задержанный обратился в отделение одного из столичных банков, где по поддельным документам перевел себе денежные средства заявителя", - сказал представитель столичной полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "кража". Подозреваемый отпущен под подписку о невыезде, отметил он.