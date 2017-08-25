Авиапассажир из Магадана нелегально привез в Москву четыре кг золота в ручной клади

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Полицейские изъяли у пассажира рейса Магадан - Москва в Домодедово четыре кг слитков золота, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Сотрудники полиции в аэропорту Домодедово обнаружили в ручной клади 40-летнего авиапассажира, прилетевшего рейсом Магадан - Москва, металл желтого цвета", - сообщила она.

Исследование показало, что слитки представляют собой 4 кг золота стоимостью более 8 млн рублей.

"Кроме того, при прохождении входного контроля в аэропорт с аналогичным грузом был задержан 37-летний уроженец Закавказья, в багаже которого также обнаружены слитки, содержащие свыше 1,5 кг золота. Стоимость данных слитков более 3 млн рублей", - сказала Волк.

Она отметила, что по данным фактам возбуждены уголовные дела по статье "Незаконный оборот драгоценных металлов".

"В настоящее время в отношении уроженца Магаданской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении уроженца Закавказья судом избрана мера пресечения в виде залога в размере 1 млн рублей", - отметила официальный представитель МВД РФ.