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Ударивший журналиста НТВ в прямом эфире получил полгода исправительных работ

Происшествия
25 августа, 13:20 дата обновления: 25 августа, 13:27 UTC+3

Суд признал Александра Орлова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ "Побои"

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Александр Орлов

Александр Орлов

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Мировой суд в Москве приговорил к шести месяцам исправительных работ Александра Орлова, ударившего корреспондента телеканала НТВ Никиту Развозжаева в московском Парке Горького 2 августа во время прямого эфира с празднования Дня ВДВ, передает корреспондент ТАСС.

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"Признать Орлова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ, назначить ему наказание в виде шести месяцев исправительных работ", - огласила решение судья.

После оглашения подсудимый сообщил, что доволен приговором. "Приговором доволен, обжаловать не буду. Я думал, будет хуже. И еще раз прошу прощения", - сказал Орлов.

Процесс проходил в особом порядке в связи с признанием фигурантом вины. При особом порядке производства суд не исследует доказательства и назначает наказание, не превышающее двух третей от максимального.

Исправительные работы - вид уголовного наказания, заключающийся в принудительном привлечении осужденного к труду с вычетом из его заработка в доход государства определенной части.

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