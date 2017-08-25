В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев

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ВЕНА, 25 августа. /ТАСС/. Австрийская полиция в результате крупномасштабной операции по обезвреживанию преступной группировки задержала в федеральных землях Вена и Нижняя Австрия девять выходцев из Чечни, которые обладают статусом беженца на территории Австрии.
Об этом сообщили в пятницу в министерстве внутренних дел Австрии.
В квартирах всех задержанных в среду и четверг провели обыски и изъяли огнестрельное и холодное оружие, а также наркотики. Как подчеркнули в МВД, в отношении всех задержанных начата процедура по лишению их статуса беженца.
"Причин предоставлять убежище чеченцам нет", - подчеркнул глава МВД Вольфганг Соботка. По его словам, "если они считают себя угнетенными, то могут спокойно жить в других регионах России".
Следователи обвиняют задержанных в создании "криминальной группировки, мошенничестве, вымогательствах, поджогах, незаконном владении оружием и торговле наркотиками". На след подозреваемых правоохранительные органы вышли после задержания в феврале этого года 22 вооруженных выходцев из Чечни в центре Вены.
Как подчеркнули в российском посольстве в Вене, "на данный момент каких-либо обращений со стороны задержанных в российское консульство в Вене не поступало". "Если обращение поступит, сотрудники дипмиссии предпримут предусмотренные в таких ситуациях консульские действия", - говорится в заявлении посольства. Дипломаты отмечают, что на сегодняшний день задержанные пребывают на территории Австрии на правах лиц, обладающих статусом беженцев.
Как сообщал ТАСС, сотрудники австрийских правоохранительных органов задержали в Вене 3 февраля 22 уроженцев Чечни с оружием. У них были изъяты два пистолета и один автомат с полным боекомплектом. В управлении полиции Вены подчеркивали, что данные лица были задержаны по подозрению в участии в криминальных группировках, а не в террористической угрозе. 5 февраля все задержанные были отпущены на свободу под подписку о невыезде, в отношении них было возбуждено уголовное дело.
Посольство России тогда также не получало запросов от властей Австрии.