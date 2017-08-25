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Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц

Происшествия
25 августа, 14:37 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 25, августа. /ТАСС

В МЧС сообщили, что пострадавших из-за последствий непогоды в городе нет

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Почти половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за минувшие сутки, что привело к подтоплению нескольких домов, улиц, железнодорожной станции и подземного перехода. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербург".

"За сутки в Петербурге выпала почти половина месячной нормы - 32,12 мм. Максимальный объем дождей пришелся на город Ломоносов - за сутки там выпала почти месячная норма осадков - 59,1 мм. В результате вышла из берегов река Кароста и подтопила близлежащую территорию", - говорится в сообщении.

При этом система водоотведения Петербурга приняла рекордный объем сточных вод - 7 млн 872 тыс. куб. м, что превышает среднесуточную норму почти в четыре раза. По данным предприятия, "это абсолютный рекорд за всю историю работы системы водоотведения в летний период времени".

Также локальные скопления воды наблюдались в Василеостровском районе, в Петергофе, Пушкине и Сестрорецке. "Пострадал от стихии вокзал станции "Ораниенбаум", где службы водоканала оказывают помощь в откачке скопившейся воды с помощью насосной техники. Также была оказана оперативная помощь в откачке скопления воды в подземном павильоне у метро "Комендантский проспект", что позволило вовремя открыть станцию сегодня утром", - уточнили в пресс-службе.

По данным МЧС, из-за последствий непогоды никто в городе не пострадал. Парки Петергофа и Ораниенбаума работают в штатном режиме, сообщили ТАСС в ГМЗ "Петергоф".

Подтопление в Пушкинском районе

В Пушкинком районе из-за дождя произошло подтопление проезжей части и прилегающих территорий в районе перекрестка улиц Северская и Ростовская. "Восемь домов по ул. Ростовской поставлены под круглосуточный контроль, в подвалах установлены дренажные насосы, организовано дежурство УК "Славянка". По предварительной версии, одна из причин подтопления - нарушение системы мелиорации при строительстве скоростной дороги "Москва - Санкт-Петербург". Точные причины будут названы позже", - говорится в сообщении.

По данным водоканала, работа по устранению затоплений продолжается, задействованы 69 бригад. Персонал обеспечен водоотливной техникой для оперативной промывки или откачки воды.

Ранее ТАСС сообщал, что более 280 сотрудников МЧС и коммунальных служб ликвидируют в Псковской области последствия ливня, которого не случалось в регионе последние 20 лет. Размыты 26 участков дорог, подтоплены более 100 домов.

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