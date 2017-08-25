Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц

Фурсенко: "Зенит" обязан выходить из группы Лиги ЕвропыСпорт 25 августа, 14:48
Маркин: английские болельщики в Москве должны показать пример достойного поведенияСпорт 25 августа, 14:48
УЕФА не опасается за обеспечение безопасности на матчах российских и английских клубовСпорт 25 августа, 14:44
Выжившие в Арктике: как спасались затерянные за полярным кругом людиВ стране 25 августа, 14:39
Минкомсвязь до 30 октября подготовит детальный план цифровой экономикиЭкономика и бизнес 25 августа, 14:38
На стадионе в Екатеринбурге к ЧМ-2018 началась установка креселНовости Урала 25 августа, 14:32
Александр Кибовский рассказал о московской акции "Ночь кино"Новости партнеров 25 августа, 14:30
"Зенит" сыграет с испанским клубом "Реал Сосьедад" на групповом этапе Лиги ЕвропыСпорт 25 августа, 14:25
Биатлонист Шипулин объяснил свои промахи на летнем ЧМ желанием создать интригу в гонкеСпорт 25 августа, 14:24
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 августа. /ТАСС/. Почти половина месячной нормы осадков выпала в Петербурге за минувшие сутки, что привело к подтоплению нескольких домов, улиц, железнодорожной станции и подземного перехода. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербург".
"За сутки в Петербурге выпала почти половина месячной нормы - 32,12 мм. Максимальный объем дождей пришелся на город Ломоносов - за сутки там выпала почти месячная норма осадков - 59,1 мм. В результате вышла из берегов река Кароста и подтопила близлежащую территорию", - говорится в сообщении.
При этом система водоотведения Петербурга приняла рекордный объем сточных вод - 7 млн 872 тыс. куб. м, что превышает среднесуточную норму почти в четыре раза. По данным предприятия, "это абсолютный рекорд за всю историю работы системы водоотведения в летний период времени".
Также локальные скопления воды наблюдались в Василеостровском районе, в Петергофе, Пушкине и Сестрорецке. "Пострадал от стихии вокзал станции "Ораниенбаум", где службы водоканала оказывают помощь в откачке скопившейся воды с помощью насосной техники. Также была оказана оперативная помощь в откачке скопления воды в подземном павильоне у метро "Комендантский проспект", что позволило вовремя открыть станцию сегодня утром", - уточнили в пресс-службе.
По данным МЧС, из-за последствий непогоды никто в городе не пострадал. Парки Петергофа и Ораниенбаума работают в штатном режиме, сообщили ТАСС в ГМЗ "Петергоф".
В Пушкинком районе из-за дождя произошло подтопление проезжей части и прилегающих территорий в районе перекрестка улиц Северская и Ростовская. "Восемь домов по ул. Ростовской поставлены под круглосуточный контроль, в подвалах установлены дренажные насосы, организовано дежурство УК "Славянка". По предварительной версии, одна из причин подтопления - нарушение системы мелиорации при строительстве скоростной дороги "Москва - Санкт-Петербург". Точные причины будут названы позже", - говорится в сообщении.
По данным водоканала, работа по устранению затоплений продолжается, задействованы 69 бригад. Персонал обеспечен водоотливной техникой для оперативной промывки или откачки воды.
Ранее ТАСС сообщал, что более 280 сотрудников МЧС и коммунальных служб ликвидируют в Псковской области последствия ливня, которого не случалось в регионе последние 20 лет. Размыты 26 участков дорог, подтоплены более 100 домов.