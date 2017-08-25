Михалков предложил оплачивать проекты Серебренникова, желавшим внести за него залог

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков предлагает тем, кто был готов внести залог за Кирилла Серебренникова, финансировать его творческие проекты. Об этом режиссер сказал в пятницу журналистам.

Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге во вторник по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных государством в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссеру было предъявлено обвинение, в среду Басманный суд столицы по ходатайству СК отправил его под домашний арест до 19 октября. На суде издатель Ирина Прохорова предлагала внести любой залог за Серебренникова.

"Если сумели собрать 68 млн на то, чтобы выкупить Серебренникова, так соберите ему деньги, дайте ему снимать и ставить то, что он хочет, не беря у государства. Возьми у тех, кто тебя защищает", - сказал Михалков.

"Хотят эксперименты? Ради Бога, - продолжил режиссер. - Ты можешь работать в государственном театре и ставить то, что могут смотреть люди, и параллельно работать в частном театре и люди будут нести тебе копеечку. Это справедливо, это по-честному".

Также Михалков отметил, что "надо отделить котлеты отдельно, мухи отдельно: воровал, не воровал - это одно, нравится или не нравится то, что он делает, это другое дело". При этом режиссер добавил, что надеется на невиновность Серебренникова. "Я надеюсь, что это так", - сказал он.

"Наверное, я взорву рукопожатное общество, но, по-моему, во Франции есть три или четыре театра, которые находятся на балансе у государства, у нас их больше ста, - сообщил Михалков. - Разговор идет не о том, чтобы запрещать. Разговор идет о том, что если 85% налогоплательщиков относится к этому с неприятием, то это надо делать за свои деньги".