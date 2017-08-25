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Михалков предложил оплачивать проекты Серебренникова, желавшим внести за него залог

Происшествия
25 августа, 15:47 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Также режиссер выразил надежду, что Кирилл Серебренников невиновен в организации мошенничества

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Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков

Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков предлагает тем, кто был готов внести залог за Кирилла Серебренникова, финансировать его творческие проекты. Об этом режиссер сказал в пятницу журналистам.

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Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге во вторник по подозрению в организации мошенничества на сумму 68 млн рублей, выделенных государством в 2011-2014 годах на реализацию проекта "Платформа". Режиссеру было предъявлено обвинение, в среду Басманный суд столицы по ходатайству СК отправил его под домашний арест до 19 октября. На суде издатель Ирина Прохорова предлагала внести любой залог за Серебренникова.

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"Если сумели собрать 68 млн на то, чтобы выкупить Серебренникова, так соберите ему деньги, дайте ему снимать и ставить то, что он хочет, не беря у государства. Возьми у тех, кто тебя защищает", - сказал Михалков.

"Хотят эксперименты? Ради Бога, - продолжил режиссер. - Ты можешь работать в государственном театре и ставить то, что могут смотреть люди, и параллельно работать в частном театре и люди будут нести тебе копеечку. Это справедливо, это по-честному".

Также Михалков отметил, что "надо отделить котлеты отдельно, мухи отдельно: воровал, не воровал - это одно, нравится или не нравится то, что он делает, это другое дело". При этом режиссер добавил, что надеется на невиновность Серебренникова. "Я надеюсь, что это так", - сказал он.

"Наверное, я взорву рукопожатное общество, но, по-моему, во Франции есть три или четыре театра, которые находятся на балансе у государства, у нас их больше ста, - сообщил Михалков. - Разговор идет не о том, чтобы запрещать. Разговор идет о том, что если 85% налогоплательщиков относится к этому с неприятием, то это надо делать за свои деньги".

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Темы
Дело Кирилла Серебренникова
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Михалков, Никита Сергеевич
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