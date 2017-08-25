Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Избитый около мемориала Немцову в Москве волонтер скончался от болезни сердца

Происшествия
25 августа, 15:28 UTC+3 МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщила представитель ГСУ СК по Москве Юлия Иванова

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Причиной смерти волонтера, избитого возле мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту в Москве, по предварительным данным, стала болезнь сердца кардиомиопатия.

Смотрите также

Проводится проверка по факту гибели волонтера, якобы избитого возле мемориала Немцову

"По предварительным данным, смерть наступила в результате кардиомиопатии. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По данным ведомства, молодой человек, который ранее был госпитализирован после драки на Большом Москворецком мосту, скончался в московской больнице 23 августа.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев утвердил перечень вузов с правом присуждать ученые степени
2
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
3
Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц
4
Фурсенко: "Зенит" обязан выходить из группы Лиги Европы
5
Убит депутат парламента Чечни
6
Генштаб ВС РФ: в Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков
7
Ученые разгадали тайну гибели первой в истории подлодки, потопившей корабль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама