Избитый около мемориала Немцову в Москве волонтер скончался от болезни сердца

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Причиной смерти волонтера, избитого возле мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту в Москве, по предварительным данным, стала болезнь сердца кардиомиопатия.

"По предварительным данным, смерть наступила в результате кардиомиопатии. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.

По данным ведомства, молодой человек, который ранее был госпитализирован после драки на Большом Москворецком мосту, скончался в московской больнице 23 августа.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.