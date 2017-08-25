Избитый около мемориала Немцову в Москве волонтер скончался от болезни сердца

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Причиной смерти волонтера, избитого возле мемориала Борису Немцову на Большом Москворецком мосту в Москве, по предварительным данным, стала болезнь сердца кардиомиопатия.
"По предварительным данным, смерть наступила в результате кардиомиопатии. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза", - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова.
По данным ведомства, молодой человек, который ранее был госпитализирован после драки на Большом Москворецком мосту, скончался в московской больнице 23 августа.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.