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Аэропорт Домодедово намерен обжаловать обвинение в загрязнении притока реки в Подмосковье

Происшествия
25 августа, 15:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Ранее суд обязал аэропорт заплатить штраф за загрязнение ручья Безымянный - притока реки Гнилушка

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Руководство международного аэропорта Домодедово намерено обжаловать штраф департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу (ЦФО) за загрязнение притока реки Гнилушка в Домодедовском городском округе Подмосковья сточными водами. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы будем обжаловать это решение в установленном законом порядке", - уточнили в пресс-службе.

В марте департамент провел проверку источника загрязнения водных объектов вблизи аэропорта и установил, что предприятие сбрасывало сточные ливневые воды с превышенным содержанием в них загрязняющих веществ в водоемы. При этом река Гнилушка и ручей Безымянный имеют рыбохозяйственное значение, пояснили в ведомстве.

Домодедовский городской суд ранее признал вину аэропорта Домодедово в загрязнении водоемов и постановил заплатить штраф в 80 тыс. рублей.

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