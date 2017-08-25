Аэропорт Домодедово намерен обжаловать обвинение в загрязнении притока реки в Подмосковье

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Руководство международного аэропорта Домодедово намерено обжаловать штраф департамента Росприроднадзора по Центральному федеральному округу (ЦФО) за загрязнение притока реки Гнилушка в Домодедовском городском округе Подмосковья сточными водами. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе компании.

"Мы будем обжаловать это решение в установленном законом порядке", - уточнили в пресс-службе.

В марте департамент провел проверку источника загрязнения водных объектов вблизи аэропорта и установил, что предприятие сбрасывало сточные ливневые воды с превышенным содержанием в них загрязняющих веществ в водоемы. При этом река Гнилушка и ручей Безымянный имеют рыбохозяйственное значение, пояснили в ведомстве.

Домодедовский городской суд ранее признал вину аэропорта Домодедово в загрязнении водоемов и постановил заплатить штраф в 80 тыс. рублей.