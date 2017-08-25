Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Центр экстренной психологической помощи МЧС открыл горячую линию в связи с ДТП на Кубани

Происшествия
25 августа, 15:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

По последним данным, жертвами трагедии стали 18 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России открыл горячую линию в связи с гибелью 18 рабочих в ДТП на Кубани.

"Специалисты Южного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России окажут психологическую помощь и поддержку пострадавшим и родственникам погибших в результате падения вахтового автобуса с рабочими со строящегося пирса в Краснодарском крае. Открыта горячая линия в связи с ДТП", - сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.

Смотрите также
Поисково-спасательные работы в районе падения автобуса

Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий

В министерстве добавили, что по телефону: 8 (800) 775-17-17 можно получить квалифицированную психологическую помощь.

По данным МЧС, четыре специалиста-психолога готовы вылететь на место происшествия для работы с пострадавшими в медицинских учреждениях и сопровождения родственников погибших на процедурах опознания и траурных мероприятиях. Сейчас специалисты Южного филиала ЦЭПП направлены на место для оказания психологической помощи.

Ранее Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю открыло горячую линию для родственников пострадавших в ДТП. Ее телефон - 8 (861) 268-64-40.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ДТП с автобусом на Кубани
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц
2
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
3
Установлены личности погибших в ДТП с автобусом на Кубани
4
Генштаб ВС РФ: в Сирии появилась новая группировка более чем из 25 тыс. боевиков
5
АТОР: банкротство Ted Travel было ожидаемым
6
Россия и Сирия создали единую систему ПВО на территории республики
7
Минобороны: действия ИГ и "Джебхат ан-Нусры" говорят о террористах новой формации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама