Центр экстренной психологической помощи МЧС открыл горячую линию в связи с ДТП на Кубани

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России открыл горячую линию в связи с гибелью 18 рабочих в ДТП на Кубани.

"Специалисты Южного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России окажут психологическую помощь и поддержку пострадавшим и родственникам погибших в результате падения вахтового автобуса с рабочими со строящегося пирса в Краснодарском крае. Открыта горячая линия в связи с ДТП", - сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.

В министерстве добавили, что по телефону: 8 (800) 775-17-17 можно получить квалифицированную психологическую помощь.

По данным МЧС, четыре специалиста-психолога готовы вылететь на место происшествия для работы с пострадавшими в медицинских учреждениях и сопровождения родственников погибших на процедурах опознания и траурных мероприятиях. Сейчас специалисты Южного филиала ЦЭПП направлены на место для оказания психологической помощи.

Ранее Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю открыло горячую линию для родственников пострадавших в ДТП. Ее телефон - 8 (861) 268-64-40.