Центр экстренной психологической помощи МЧС открыл горячую линию в связи с ДТП на Кубани

Президент Германии предостерег прибалтов от "слепой враждебности" к РоссииМеждународная панорама 25 августа, 17:40
Стоимость билетов на матч ЛЧ "Спартак" - "Ливерпуль" начинается от двух тыс. рублейСпорт 25 августа, 17:32
Геркус: "Локомотиву" досталась ровная группа в Лиге ЕвропыСпорт 25 августа, 17:21
Россияне завоевали две золотые медали в шестой день УниверсиадыСпорт 25 августа, 17:10
Трамп раскритиковал сенатора, назвавшего его некомпетентнымМеждународная панорама 25 августа, 17:08
Китай планирует заложить почти 130 тыс. км труб для очистки воды к 2020 годуСоциальная ответственность 25 августа, 16:47
Установлены личности погибших в ДТП с автобусом на КубаниПроисшествия 25 августа, 16:44
NYK начнет испытания контейнеровоза автономного плавания в 2019 годуТранспорт 25 августа, 16:35
В Нидерландах строят деревянный мотоциклСоциальная ответственность 25 августа, 16:33
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Центр экстренной психологической помощи (ЦЭПП) МЧС России открыл горячую линию в связи с гибелью 18 рабочих в ДТП на Кубани.
"Специалисты Южного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России окажут психологическую помощь и поддержку пострадавшим и родственникам погибших в результате падения вахтового автобуса с рабочими со строящегося пирса в Краснодарском крае. Открыта горячая линия в связи с ДТП", - сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе МЧС России.
В министерстве добавили, что по телефону: 8 (800) 775-17-17 можно получить квалифицированную психологическую помощь.
По данным МЧС, четыре специалиста-психолога готовы вылететь на место происшествия для работы с пострадавшими в медицинских учреждениях и сопровождения родственников погибших на процедурах опознания и траурных мероприятиях. Сейчас специалисты Южного филиала ЦЭПП направлены на место для оказания психологической помощи.
Ранее Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю открыло горячую линию для родственников пострадавших в ДТП. Ее телефон - 8 (861) 268-64-40.