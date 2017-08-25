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Убит депутат парламента Чечни

Происшествия
25 августа, 15:47 дата обновления: 25 августа, 15:55 UTC+3

По предварительным данным, неизвестные обстреляли его автомобиль, когда он выехал из дома на работу

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства депутата республиканского парламента в Чечне. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК РФ по Чеченской Республике возбуждено уголовное дело по факту убийства депутата местного парламента по признакам преступлений, предусмотренных п. "б" ч.2 ст. 105 УК РФ и ч.1 ст. 222 УК РФ ("Убийство и незаконный оборот оружия")", - сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, 25 августа около 8 часов утра депутат выехал из дома на работу на своем автомобиле. На автодороге Ачхой-Мартановского района неизвестные обстреляли автомобиль, что привело к аварии, в результате которой депутат скончался. "В настоящее время по уголовному делу произведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза", - добавили в СК.

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