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Полицейские задержали москвича, хранившего дома боеприпасы

Происшествия
25 августа, 18:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

Мужчина оказал сопротивление полицейским, распылив им в лица баллончик, в результате чего стражи порядка с химическими ожогами обращались за медицинской помощью

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали москвича за незаконное хранение дома боеприпасов. Прибывшим по жалобе соседей мужчины полицейским он распылил в лицо газ из баллончика. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс- службе ГУ МВД РФ по Москве.

"В минувший четверг в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в квартире жилого дома в Рижском проезде. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции дверь квартиры открыл 44-летний мужчина, который распылил в их сторону раздражающее содержимое баллончика", - сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, полицейские задержали мужчину, а при осмотре квартиры изъяли у него огнестрельное охотничье и травматическое оружие и боеприпасы, часть которых он хранил незаконно.

"Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов", - отметил сотрудник пресс-службы.

По его словам, сотрудники полиции с химическими ожогами обращались за медицинской помощью, после чего продолжили несение службы.

"Материалы по факту причинения травм сотрудникам полиции направлены в органы следствия для принятия процессуального решения", - подчеркнул представитель столичной полиции.

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