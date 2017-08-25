Полицейские задержали москвича, хранившего дома боеприпасы

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Полицейские задержали москвича за незаконное хранение дома боеприпасов. Прибывшим по жалобе соседей мужчины полицейским он распылил в лицо газ из баллончика. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс- службе ГУ МВД РФ по Москве.
"В минувший четверг в полицию поступило сообщение о нарушении общественного порядка в квартире жилого дома в Рижском проезде. Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции дверь квартиры открыл 44-летний мужчина, который распылил в их сторону раздражающее содержимое баллончика", - сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, полицейские задержали мужчину, а при осмотре квартиры изъяли у него огнестрельное охотничье и травматическое оружие и боеприпасы, часть которых он хранил незаконно.
"Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов", - отметил сотрудник пресс-службы.
По его словам, сотрудники полиции с химическими ожогами обращались за медицинской помощью, после чего продолжили несение службы.
"Материалы по факту причинения травм сотрудникам полиции направлены в органы следствия для принятия процессуального решения", - подчеркнул представитель столичной полиции.