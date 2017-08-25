Глава карельского "Яблока" получила условный срок по делу о мошенничестве

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 августа. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд приговорил к условным срокам председателя отделения партии "Яблоко" в Карелии Ольгу Залецкую, экс-председателя Заксобрания республики Анастасию Кравчук и предпринимателя Александру Корнилову по делу об особо крупном мошенничестве при приватизации муниципального имущества, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Залецкую Ольгу Евгеньевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере"), назначить ей наказание по данной статье в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей, назначенное Залецкой наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком пять лет", - сказала судья Елена Голяева.

Суд признал Корнилову и Кравчук виновными по аналогичной статье и приговорил каждую к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафам в 500 тыс. рублей. С каждой из трех осужденных суд взыскал в счет возмещения ущерба 11 млн 329 тыс. рублей.

Гособвинение потребовало для каждой из подсудимых четыре года колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей. Кроме этого, представители прокуратуры просили взыскать вменяемый им ущерб в размере 42,7 млн рублей. Залецкая, Кравчук и Корнилова виновными себя не признали и ходатайствовали о вынесении оправдательного приговора, так как, по их мнению, сделка была законной.

Ольга Залецкая сообщила журналистам, что планирует обжаловать судебное решение в Верховном суде региона.

"Приговор планируем обжаловать", - сказала Залецкая, добавив, что она не согласна с вынесенным решением.

По версии следствия, в 2013 году Ольга Залецкая являлась директором муниципального комбината школьного питания МУП "Петропит" и продала Анастасии Кравчук на открытом аукционе здание комбината по заниженной цене, потому что оно находилось в долгосрочной аренде у фирмы Александры Корниловой "Ядвига". Обременение арендой позволило снизить цену при продаже здания. Строение и участок под ним были куплены за 18,3 млн рублей, хотя их рыночная стоимость превышает 61 млн. Бюджету города, как полагает следствие, был причинен ущерб на сумму более 42,7 млн рублей.

В сентябре 2016 года Залецкую избрали депутатом в Законодательное собрание Карелии от партии "Яблоко", где она возглавила партийную фракцию. До этого Залецкая являлась депутатом Петрозаводского городского совета и директором МУП "Петропит". В июне 2017 года она стала председателем карельского отделения партии "Яблоко".