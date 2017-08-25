Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава карельского "Яблока" получила условный срок по делу о мошенничестве

Происшествия
25 августа, 17:45 UTC+3 ПЕТРОЗАВОДСК ПЕТРОЗАВОДСК 25, августа. /ТАСС

Ольга Залецкая также выплатит штраф в размере 500 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПЕТРОЗАВОДСК, 25 августа. /ТАСС/. Петрозаводский городской суд приговорил к условным срокам председателя отделения партии "Яблоко" в Карелии Ольгу Залецкую, экс-председателя Заксобрания республики Анастасию Кравчук и предпринимателя Александру Корнилову по делу об особо крупном мошенничестве при приватизации муниципального имущества, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Залецкую Ольгу Евгеньевну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере"), назначить ей наказание по данной статье в виде четырех лет лишения свободы со штрафом в размере 500 тыс. рублей, назначенное Залецкой наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком пять лет", - сказала судья Елена Голяева.

Смотрите также

Прокуратура запросила для главы "Яблока" в Карелии четыре года колонии

Суд признал Корнилову и Кравчук виновными по аналогичной статье и приговорил каждую к трем годам и шести месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафам в 500 тыс. рублей. С каждой из трех осужденных суд взыскал в счет возмещения ущерба 11 млн 329 тыс. рублей.

Гособвинение потребовало для каждой из подсудимых четыре года колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей. Кроме этого, представители прокуратуры просили взыскать вменяемый им ущерб в размере 42,7 млн рублей. Залецкая, Кравчук и Корнилова виновными себя не признали и ходатайствовали о вынесении оправдательного приговора, так как, по их мнению, сделка была законной.

Ольга Залецкая сообщила журналистам, что планирует обжаловать судебное решение в Верховном суде региона. 

"Приговор планируем обжаловать", - сказала Залецкая, добавив, что она не согласна с вынесенным решением.

По версии следствия, в 2013 году Ольга Залецкая являлась директором муниципального комбината школьного питания МУП "Петропит" и продала Анастасии Кравчук на открытом аукционе здание комбината по заниженной цене, потому что оно находилось в долгосрочной аренде у фирмы Александры Корниловой "Ядвига". Обременение арендой позволило снизить цену при продаже здания. Строение и участок под ним были куплены за 18,3 млн рублей, хотя их рыночная стоимость превышает 61 млн. Бюджету города, как полагает следствие, был причинен ущерб на сумму более 42,7 млн рублей.

В сентябре 2016 года Залецкую избрали депутатом в Законодательное собрание Карелии от партии "Яблоко", где она возглавила партийную фракцию. До этого Залецкая являлась депутатом Петрозаводского городского совета и директором МУП "Петропит". В июне 2017 года она стала председателем карельского отделения партии "Яблоко".

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Борьба с коррупцией
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Президент Германии предостерег прибалтов от "слепой враждебности" к России
2
"Улыбка" "Алмаз-Антея" обеспечит российским военным поражение целей в любую погоду
3
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
4
Из-за сильного дождя под Петербургом подтопило несколько домов и улиц
5
Киевское "Динамо" отказалось играть матч чемпионата Украины по футболу в Мариуполе
6
АТОР: банкротство Ted Travel было ожидаемым
7
Минобороны: действия ИГ и "Джебхат ан-Нусры" говорят о террористах новой формации
Темы дня
Новости партнеров
Реклама