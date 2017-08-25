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Суббота объявлена днем траура на Кубани по жертвам ДТП с автобусом

Происшествия
25 августа, 17:36 UTC+3

Распоряжение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева размещено на сайте правительства региона

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КРАСНОДАР, 25 августа. /ТАСС/. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев объявил субботу, 26 августа, днем траура по погибшим в ДТП с автобусом в Темрюкском районе. Распоряжение главы региона в пятницу размещено на портале правительства Кубани.

"В связи с трагической гибелью людей в результате ДТП с автобусом, произошедшего 25 августа 2017 года в Темрюкском районе, выражая скорбь по погибшим и соболезнуя их родным и близким, - объявить на территории Краснодарского края 26 августа 2017 года день траура", - говорится в документе.

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