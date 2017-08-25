Генпрокуратура РФ передала Нидерландам дополнительные материалы о катастрофе MH17

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Генпрокуратура РФ передала Нидерландам дополнительные материалы в связи с расследованием катастрофы Boeing Malaysia Airlines. Об этом заявил официальный представитель ведомства Александр Куренной.

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"В связи с заявлением нидерландской стороны о затруднениях при расшифровке представленных Российской Федерацией ранее, в октябре 2016 года, первичных радиолокационных данных о воздушной обстановке в момент крушения лайнера, российская сторона повторно направила данные, переформатировав их в запрашиваемый голландской стороной вид - ASTERIX, и приложив детальные инструкции по работе с ними", - сказал он.

Это уже пятый запрос Нидерландов по данному уголовному делу, исполненный российской стороной. По словам Куренного, российские эксперты обратили особое внимание, что именно формат "первичной регистрации", в котором РФ передала эти данные в октябре 2016 года, представляет собой первичную необработанную информацию, в то время как при конвертации в запрашиваемый формат ASTERIX, который является вторичным, происходит потеря большей части необработанных радиолокационных данных.

"Российская сторона в очередной раз подчеркнула, что анализ данных российской РЛС как в формате "первичной регистрации", так и в формате ASTERIX опровергает утверждения официального следствия относительно места запуска ракеты", - подчеркнул Куренной. Он пояснил, что согласно расшифровке данных радара, пуск ракеты, сбившей малайзийский Boeing, следовавший рейсом МН17, не мог осуществляться из района населенного пункта Первомайское, как это было заявлено представителями Совместной следственной группы 28 сентября 2016 года. "По оценкам российских специалистов, если бы средство поражения двигалось по траектории в соответствии с версией "пуск на встречном курсе", то Усть-Донецкий локатор "Утес-Т" зафиксировал бы отметки отраженных сигналов от данного объекта", - сказал представитель Генпрокуратуры.

"С учетом неопровержимого и объективного характера таких данных, как первичная радиолокация, Россия в очередной раз призвала Нидерланды в обязательном порядке принять в расчет направленную информацию и учесть ее в дальнейшем процессе расследования, в том числе при формировании окончательных выводов Совместной следственной группы", - подчеркнул он.

Куренной добавил, что при передаче исполненных материалов Генеральная прокуратура РФ в очередной раз подчеркнула заинтересованность Российской Федерации в объективном проведении расследования обстоятельств крушения малайзийского лайнера и готовность всемерно содействовать ему.