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Авиагруппировка останется в Волгограде до стабилизации пожароопасной ситуации

Происшествия
25 августа, 18:32 UTC+3 ВОЛГОГРАД ВОЛГОГРАД 25, августа. /ТАСС

Глава МЧС подчеркнул, что в городе остается вся федеральная группировка, которая в случае необходимости может быть направлена в соседние регионы

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ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил оставить в Волгограде авиационную группировку до нормализации пожароопасной ситуации в регионе. Об этом он заявил, выступая в пятницу на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии и правительства Волгоградской области.

"С учетом прогноза погоды и пожароопасной ситуации, мы оставляем здесь самолеты Ил-76, Бе-200, а также винтокрылую группировку", - сказал он.

Он также подчеркнул, что вся федеральная группировка остается в Волгограде, а в случае необходимости прикрывает соседние регионы на юге страны.

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