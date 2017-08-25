Авиагруппировка останется в Волгограде до стабилизации пожароопасной ситуации

ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Глава МЧС России Владимир Пучков поручил оставить в Волгограде авиационную группировку до нормализации пожароопасной ситуации в регионе. Об этом он заявил, выступая в пятницу на совместном заседании рабочей группы правительственной комиссии и правительства Волгоградской области.

"С учетом прогноза погоды и пожароопасной ситуации, мы оставляем здесь самолеты Ил-76, Бе-200, а также винтокрылую группировку", - сказал он.

Он также подчеркнул, что вся федеральная группировка остается в Волгограде, а в случае необходимости прикрывает соседние регионы на юге страны.