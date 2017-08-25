Один из списка погибших при падении автобуса на Кубани объявлен пропавшим без вести

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ТАСС, 25 августа. Один из списка погибших при крушении вахтового автобуса в море на Кубани объявлен без вести пропавшим. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации Темрюкского района Краснодарского края со ссылкой на начальника районного управления по делам ГО и ЧС Александра Сорокотягу.
"34 человека спасены и находятся в медицинских учреждениях. Один из работников предприятия - Михаил Сороколетов, 15.02.1983 года рождения, объявлен без вести пропавшим. Поисково-спасательные работы продолжаются", - сказал Скоротяга.
Скоролетов числился в списке установленных личностей погибших при крушении автобуса в море, который был опубликован на сайте районной администрации.
На месте происшествия водолазами проводятся поисково-спасательные работы, сделано более 60 погружений, к аварийно-спасательным работам на месте ЧС привлечено четыре плавсредства. Для оказания психологической помощи организована работа 15 психологов, в лечебных учреждениях работают оперативные группы МЧС России, пострадавшим оказывается вся необходимая помощь. На базе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю открыт телефон "горячей линии", работает межведомственный оперативный штаб.
Утром в пятницу в Темрюкском районе Краснодарского края вахтовый автобус с рабочими упал в Черное море. По последней информации, в результате ДТП погибли 17 человек, их личности установлены. Еще более 30 были спасены, в больницах, остается 23 человека, из них пять - в тяжелом состоянии, 10 пострадавших после осмотра медики отпустили домой.
По факту аварии СК РФ возбудил уголовное дело - по статьям "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Министр транспорта РФ Максим Соколов поручил провести внеплановую проверку перевозчика после ДТП.