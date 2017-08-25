СК начал проверку по сообщениям СМИ о свалке люминесцентных ламп в Курской области

КУРСК, 25 августа. /ТАСС/. Следователи начали проверку по сообщениям СМИ об обнаружении на территории Железногорска в Курской области, неподалеку от источника воды, свалки люминесцентных ламп, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"На сайте одного из региональных СМИ на текущей неделе опубликована статья об обнаружении жителями Железногорска на территории города свалки люминесцентных ламп. По данному факту Железногорским межрайонным следственным отделом организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что проверка организована по статье УК РФ "Отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения".