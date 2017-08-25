Более 6,5 тыс. человек тушат четыре новых природных пожара в Волгоградской области

ТАСС, 25 августа. Еще четыре очага возгораний сухой растительности возникли в Волгоградской области, с огнем борются более 6,5 тыс. человек. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее уже сообщалось о природных пожарах, вспыхнувших из-за сухой и жаркой погоды и сильного ветра в Калачевском, Руднянском, Михайловском, Серафимовичском и Среднеахтубинском районах области, в среду в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации.

"Подразделения МЧС России ликвидируют вновь возникшие четыре очага возгораний сухой растительности в Иловлинском, Клетском и Светлоярском муниципальных районов Волгоградской области. К ликвидации очагов возгораний привлечено более чем 6,5 тыс. человек и более 2 тыс.единиц техники. Задействована авиация МЧС России", - говорится в сообщении. В ведомстве также отмечают, что угрозы населенным пунктам нет.

В Волгоградской области действует чрезвычайная пожароопасность: жаркая и ветреная погода установилась на всей территории региона.