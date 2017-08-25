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Взрывчатку, от которой в Киеве пострадали три человека, бросали в военных

Происшествия
25 августа, 20:20 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 25, августа. /ТАСС

Генпрокурор страны Юрий Луценко отметил, что до понедельника квалификация инцидента может измениться

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КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Взрывчатка, от которой 24 августа в Киеве пострадали три человека, была брошена в автомобиль с военными. Об этом сообщил в пятницу генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

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"Взрывное устройство бросили в грузовик с бойцами ВСУ. Оно отскочило от борта и, разорвавшись, ранило гражданских, которые оказались членами семьи героя Украины [Валерия Чибинеева]", - сказал Луценко в эфире телеканала "112. Украина".

По его словам, до понедельника квалификация инцидента со взрывом может измениться.

"Сейчас все зависит от некоторых юридических моментов", - пояснил Луценко, не сообщив о ходе расследования.

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