Поезда на станции метро "Чеховская" в Москве следуют без остановки

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Поезда на станции столичного метрополитена "Чеховская" следуют без остановки из-за происшествия.
Как передает корреспондент ТАСС с места события, на станции собралось большое число людей, которые не могут уехать в сторону станции метро "Бульвар Дмитрия Донского", так как проходящие поезда не останавливаются. Кроме того, на месте работают сотрудники полиции, спасатели, а также кинологи.
Эвакуация не проводилась. Сотрудники метрополитена сообщают, что именно по техническим причинам поезда следуют без остановки.
Комментариями от полиции ТАСС в настоящее время пока не располагает.