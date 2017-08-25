Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Поезда на станции метро "Чеховская" в Москве следуют без остановки

Происшествия
25 августа, 22:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

На месте работают сотрудники полиции, спасатели и кинологи, эвакуация не проводилась

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Поезда на станции столичного метрополитена "Чеховская" следуют без остановки из-за происшествия.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, на станции собралось большое число людей, которые не могут уехать в сторону станции метро "Бульвар Дмитрия Донского", так как проходящие поезда не останавливаются. Кроме того, на месте работают сотрудники полиции, спасатели, а также кинологи.

Эвакуация не проводилась. Сотрудники метрополитена сообщают, что именно по техническим причинам поезда следуют без остановки.

Комментариями от полиции ТАСС в настоящее время пока не располагает.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Падение в море автобуса с рабочими на Кубани. Хроника событий
2
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
3
Противостояние на крышах Петербурга: восторженные зрители и рассерженные жители
4
Источник: водитель упавшего в море автобуса не справился с управлением
5
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
6
Японские ученые сняли на видео морского слизня на рекордной восьмикилометровой глубине
7
В Австрии за создание преступной группировки задержаны девять чеченцев
Темы дня
Новости партнеров
Реклама