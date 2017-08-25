Поезда на станции метро "Чеховская" в Москве следуют без остановки

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Поезда на станции столичного метрополитена "Чеховская" следуют без остановки из-за происшествия.

Как передает корреспондент ТАСС с места события, на станции собралось большое число людей, которые не могут уехать в сторону станции метро "Бульвар Дмитрия Донского", так как проходящие поезда не останавливаются. Кроме того, на месте работают сотрудники полиции, спасатели, а также кинологи.

Эвакуация не проводилась. Сотрудники метрополитена сообщают, что именно по техническим причинам поезда следуют без остановки.

Комментариями от полиции ТАСС в настоящее время пока не располагает.