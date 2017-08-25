Украинские пограничники обнаружили подводный спиртопровод в Кучурганском водохранилище

КИЕВ, 25 августа. /ТАСС/. Украинские пограничники во время мониторинга береговой линии Кучурганского водохранилища обнаружили подводный спиртопровод. Об этом сообщает в пятницу Госпогранслужба Украины.

"Трубопровод диаметром 32 мм был проложен из Республики Молдова на Украину. С его помощью злоумышленники предположительно планировали незаконно перемещать спирт из Молдовы на Украину", - сообщили в пресс-службе погранведомства.

Правоохранители установили, что этот трубопровод был смонтирован недавно и еще не использовался, "поскольку шланг был новый и не содержал характерного запаха спирта".

По информации Госпогранслужбы, трубопровод был надежно закреплен на молдавской стороне, поэтому правоохранители с помощью пограничного катера демонтировали только часть шланга - до линии государственной границы. "Протяженность удаленной трубы составила 540 м", - сообщили пограничники.