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СК ищет неизвестных, до смерти избивших молодого человека в Парке Горького

Происшествия
25 августа, 22:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

По данным источника, нападавшие пытались отобрать шляпу потерпевшего, "чтобы разжечь конфликт"

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Столичные следователи ищут неизвестных, до смерти избивших молодого человека в Парке Горького.

Как рассказала ТАСС старший помощник руководителя московского главка СК Юлия Иванова, инцидент произошел 13 августа. По ее словам, неизвестные "в одном из парков на улице Крымский Вал, используя формальный повод, вступили в конфликт с молодым человеком 1988 года рождения".

"После нанесли ему множественные удары в область головы. Потерпевший был доставлен в больницу, где не приходя в сознание скончался", - сказала Иванова.

По факту происшествия было возбуждено дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение вреда здоровью, повлекшее смерть"), которое СК получил от полиции.

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления. Опрошены очевидцы, изучаются записи камер видеонаблюдения", - сказала представитель столичного главка СК.

Источник в правоохранительных органах рассказал ТАСС, что поводом для конфликта стала шляпа молодого человека. "Потерпевший гулял в Парке Горького в компании друзей, когда к нему подошли неизвестные и стали пытаться отобрать шляпу, чтобы разжечь конфликт. После чего они стали бить молодого человека по голове", - сказал собеседник агентства.

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