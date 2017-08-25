Причиной сбоя на станции метро "Чеховская" в Москве стал бесхозный предмет

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МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Причиной сбоя в движении на станции метро "Чеховская" в Москве стал бесхозный предмет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
"На станции метро "Чеховская" найден бесхозный предмет, который не представляет опасности. В настоящее время станция работает в штатном режиме", - сказал собеседник.
Ранее поезда на станции "Чеховская" следовали без остановки в сторону "Бульвара Дмитрия Донского". На "Чеховской" находились сотрудники полиции, спасатели, а также кинологи, которые обследовали территорию.