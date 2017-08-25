Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Причиной сбоя на станции метро "Чеховская" в Москве стал бесхозный предмет

Происшествия
25 августа, 23:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, августа. /ТАСС

В настоящее время станция работает в штатном режиме

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 25 августа. /ТАСС/. Причиной сбоя в движении на станции метро "Чеховская" в Москве стал бесхозный предмет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"На станции метро "Чеховская" найден бесхозный предмет, который не представляет опасности. В настоящее время станция работает в штатном режиме", - сказал собеседник.

Ранее поезда на станции "Чеховская" следовали без остановки в сторону "Бульвара Дмитрия Донского". На "Чеховской" находились сотрудники полиции, спасатели, а также кинологи, которые обследовали территорию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СК ищет неизвестных, до смерти избивших молодого человека в Парке Горького
2
Минобороны РФ опубликовало рассекреченные документы о Сталинградской битве
3
Источник: водитель упавшего в море автобуса не справился с управлением
4
Систему предоплаты услуг ЖКХ запустят в тестовом режиме в 2018 году
5
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
6
Украинские пограничники обнаружили подводный спиртопровод в Кучурганском водохранилище
7
Японские ученые сняли на видео морского слизня на рекордной восьмикилометровой глубине
Темы дня
Новости партнеров
Реклама