Возобновлено движение по трассе в зоне природного пожара в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 25 августа. /ТАСС/. Движение по федеральной трассе "Сызрань - Саратов - Волгоград" в зоне природного пожара около села Оленье Волгоградской области продолжается в штатном режиме после короткого перерыва. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь федерального казенного учреждения "Упрдор Москва - Волгоград" Александра Жарикова.

"Движение транспорта в течение всего дня на участке дороги между 631-м и 636-м км осуществляется без ограничений в обоих направлениях. Для максимально быстрого прибытия на место пожара техники МЧС сотрудниками Госавтоинспекции была организована временная приостановка автомобильного потока. После короткого перерыва, вызванного оперативной необходимостью, водители продолжили следовать по трассе в штатном режиме", - сказала Жарикова.

По ее словам, в настоящее время на трассе сохраняется полноценная видимость, а эпицентр пожара удерживается на безопасном расстоянии в 1 км от дороги.

Начальник пресс-службы регионального главка МЧС Дмитрий Уланов уточнил ТАСС, что в тушении пожара в Дубовском районе, из-за которого были эвакуированы детские лагеря и может быть эвакуировано село Оленье, участвуют 350 человек и 67 единиц техники. "Также решается вопрос о возможном применении авиации МЧС в ночное время, это информация уточняется", - сказал Уланов.

В среду в связи с природными пожарами, вспыхнувшими из-за сухой жаркой погоды и сильного ветра в нескольких районах Волгоградской области, в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации. В разных населенных пунктах сгорели более 150 строений, от огня удалось спасти 40 поселений, в которых живут 12 тыс. человек. Жертвами одного из пожаров стала пожилая пара, Следственный комитет в этой связи возбудил уголовное дело о халатности.