В некоторых больницах Шотландии после кибератаки прекращен прием пациентов

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Операции в больницах и приемы у семейных врачей-терапевтов в Шотландии были отменены в результате кибератаки, поразившей некоторые объекты инфраструктуры системы здравоохранения региона. Об этом в пятницу сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Как стало известно, вредоносное программное обеспечение было обнаружено в компьютерной системе Национальной службы здравоохранения шотландского графства Ланаркшир. В этой связи пациентам было рекомендовано не обращаться в больницы без крайней необходимости. "Мы обнаружили наличие вредоносной программы и приняли срочные меры, чтобы предотвратить ее распространение", - сказал исполнительный директор местного органа здравоохранения Калум Кэмпбелл.

"Пока проблема решается, наши сотрудники делают все возможное, чтобы свести к минимуму все негативные последствия для пациентов", - добавил он, отметив, что данная кибератака по своему масштабу меньше чем та, с которой британская система здравоохранения столкнулась в мае этого года.

Некоторые британские объекты здравоохранения подверглись в мае масштабной кибератаке, которая привела к тому, что многие больницы, кроме отделений скорой помощи, а также терапевтические клиники по всей стране прекратили прием пациентов.