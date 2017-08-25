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В некоторых больницах Шотландии после кибератаки прекращен прием пациентов

Происшествия
25 августа, 23:12 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 25, августа. /ТАСС

Вредоносное программное обеспечение было обнаружено в компьютерной системе Национальной службы здравоохранения графства Ланаркшир

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ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Операции в больницах и приемы у семейных врачей-терапевтов в Шотландии были отменены в результате кибератаки, поразившей некоторые объекты инфраструктуры системы здравоохранения региона. Об этом в пятницу сообщила вещательная корпорация Би-би-си.

Как стало известно, вредоносное программное обеспечение было обнаружено в компьютерной системе Национальной службы здравоохранения шотландского графства Ланаркшир. В этой связи пациентам было рекомендовано не обращаться в больницы без крайней необходимости. "Мы обнаружили наличие вредоносной программы и приняли срочные меры, чтобы предотвратить ее распространение", - сказал исполнительный директор местного органа здравоохранения Калум Кэмпбелл.

"Пока проблема решается, наши сотрудники делают все возможное, чтобы свести к минимуму все негативные последствия для пациентов", - добавил он, отметив, что данная кибератака по своему масштабу меньше чем та, с которой британская система здравоохранения столкнулась в мае этого года.

Некоторые британские объекты здравоохранения подверглись в мае масштабной кибератаке, которая привела к тому, что многие больницы, кроме отделений скорой помощи, а также терапевтические клиники по всей стране прекратили прием пациентов.

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