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Двое полицейских пострадали в результате нападения неизвестного в Лондоне

Происшествия
25 августа, 23:35 UTC+3

Два офицера получили незначительные ранения, сообщили в Службе лондонской полиции

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ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Двое полицейских пострадали в результате нападения неизвестного на улице Мэлл вблизи Букингемского дворца в Лондоне. Об этом в пятницу сообщила Служба лондонской полиции на своей странице в Twitter.

По ее данным, двое офицеров полиции получили незначительные ранения.

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