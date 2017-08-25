Двое полицейских пострадали в результате нападения неизвестного в Лондоне

ЛОНДОН, 25 августа. /ТАСС/. Двое полицейских пострадали в результате нападения неизвестного на улице Мэлл вблизи Букингемского дворца в Лондоне. Об этом в пятницу сообщила Служба лондонской полиции на своей странице в Twitter.

По ее данным, двое офицеров полиции получили незначительные ранения.

Two police officers suffered minor injuries during the course of detaining the man — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 25 August 2017