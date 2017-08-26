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В Пенсильвании автомобиль сбил прохожих

Происшествия
26 августа, 0:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, августа. /ТАСС

В результате ДТП пострадали семь человек, включая детей

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НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Семь человек, включая пятерых детей, получили ранения после того, как автомобиль в пятницу сбил прохожих на одной из улиц в населенном пункте Маунтин-Топ на северо-востоке штата Пенсильвания. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Инцидент произошел в одном из жилых районов. Как отмечается, машина ехала по одной из дорог в направлении, противоположном движению, сбила прохожих, после чего остановилась на лужайке у частного дома.

Все пострадавшие являются членами одной семьи, они госпитализированы и находятся в крайне тяжелом состоянии.

Причины произошедшего неизвестны. В полиции отмечают, что речь, скорее всего, идет об обычном ДТП. Водителем авто оказалась женщина средних лет, она задержана и дает показания.

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