В Пенсильвании автомобиль сбил прохожих

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Семь человек, включая пятерых детей, получили ранения после того, как автомобиль в пятницу сбил прохожих на одной из улиц в населенном пункте Маунтин-Топ на северо-востоке штата Пенсильвания. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Инцидент произошел в одном из жилых районов. Как отмечается, машина ехала по одной из дорог в направлении, противоположном движению, сбила прохожих, после чего остановилась на лужайке у частного дома.

Все пострадавшие являются членами одной семьи, они госпитализированы и находятся в крайне тяжелом состоянии.

Причины произошедшего неизвестны. В полиции отмечают, что речь, скорее всего, идет об обычном ДТП. Водителем авто оказалась женщина средних лет, она задержана и дает показания.