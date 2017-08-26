СМИ: неизвестный бросил коктейль Молотова в отделение полиции в Брюсселе

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ТАСС, 26 августа. Неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в здание одного из отделений полиции в районе Мароллы в центре Брюсселя. Как сообщила в пятницу газета France Soir, атака не нанесла строению серьезного ущерба.
По сведению издания, злоумышленнику удалось скрыться.
Ранее на бульваре Эмиль Жакмен в самом центре бельгийской столицы около 20:15 по местному времени (21:15 мск) неизвестный с ножом напал на двух военнослужащих, они получили незначительные травмы. В ответ солдаты открыли огонь. Нападавший получил серьезные ранения и позднее скончался. Прокуратура назвала произошедшее терактом.