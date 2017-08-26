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Ураган "Харви" достиг побережья Техаса

Происшествия
26 августа, 4:21 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК 26, августа. /ТАСС

Ураган движется в северо-западном направлении вглубь штата со скоростью около 3,6 м/с

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© AP Photo/Eric Gay

НЬЮ-ЙОРК, 26 августа. /ТАСС/. Ураган четвертой категории "Харви" достиг побережья штата Техас. Об этом сообщил в пятницу Национальный центр наблюдения за ураганами США.

По его данным, максимальная скорость ветра в пределах урагана достигает примерно 60 м/c. Он движется в северо-западном направлении вглубь штата со скоростью около 3,6 м/с.

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Губернатор Техаса Грегг Эбботт объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории 30 южных округов штата. Всего в этой зоне проживают более 4,5 млн человек. Как минимум в восьми округах объявлена обязательная эвакуация, в других она носит рекомендательный характер. При этом власти Техаса не могут сказать точно, сколько человек покинули свои дома.

Как отмечают синоптики, ливни, которые принесет с собой "Харви", могут привести к масштабным затоплениям, ураганные ветра грозят повредить дома. Некоторые районы, оказавшиеся во власти стихии, могут остаться без электричества на несколько недель. В нескольких округах штата может выпасть в общей сложности до 900 мм осадков.

"Харви" является самым мощным ураганом, обрушившимся на территорию США за последние 12 лет. В 2005 года ураган максимальной пятой категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана, практически разрушив Новый Орлеан.

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