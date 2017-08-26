Трамп распорядился оказать федеральную помощь Техасу в связи с ураганом "Харви"

ВАШИНГТОН, 26 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал документ о предоставлении штату Техас всей необходимой помощи федерального правительства для реагирования на последствия урагана "Харви", который ранее достиг побережья этого штата. Об этом американский лидер написал в пятницу в своем Twitter.

"По запросу губернатора Техаса [Грега Эбботта], я подписал Провозглашение стихийного бедствия, которое дает возможность использовать помощь правительства в полной мере", - написал он.

At the request of the Governor of Texas, I have signed the Disaster Proclamation, which unleashes the full force of government help! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 August 2017

Эбботт ранее объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории 30 южных округов штата. Всего в этой зоне проживают более 4,5 млн человек. Как минимум в восьми округах объявлена обязательная эвакуация, в других она носит рекомендательный характер. При этом власти Техаса не могут сказать точно, сколько человек покинули свои дома.

Как отмечают синоптики, ливни, которые принесет с собой "Харви", могут привести к масштабным затоплениям, ураганные ветра грозят повредить дома. Некоторые районы, оказавшиеся во власти стихии, могут остаться без электричества на несколько недель. В нескольких округах штата может выпасть в общей сложности до 900 мм осадков.

"Харви" является самым мощным ураганом, обрушившимся на территорию США за последние 12 лет. В 2005 года ураган максимальной пятой категории "Катрина" ударил по побережью штата Луизиана, практически разрушив Новый Орлеан.