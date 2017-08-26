Микроавтобус и локомотив столкнулись в Амурской области

Российский боец ММА Корешков победил американца Нжокуани на турнире Bellator 182Спорт 26 августа, 6:28
Мэйуэзер заявил, что предстоящий поединок поставит крест на карьере МакгрегораСпорт 26 августа, 5:03
Трампу доложили о новом ракетном запуске КНДРМеждународная панорама 26 августа, 4:42
Белый дом подтвердил уход зампомощника ТрампаМеждународная панорама 26 августа, 4:35
Ураган "Харви" достиг побережья ТехасаПроисшествия 26 августа, 4:21
Фильм о Цое снимают в Петербурге без СеребренниковаКультура 26 августа, 4:20
Трамп официально запретил прием трансгендеров на службу ВС СШАМеждународная панорама 26 августа, 3:49
Надвигающийся на Техас ураган "Харви" усилился до четвертой категории мощностиПроисшествия 26 августа, 3:03
Слуцкий: для "Халла" было важно одержать первую "сухую" победуСпорт 26 августа, 2:21
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 26 августа. /ТАСС/. Три человека, по предварительным данным, погибли при столкновении микроавтобуса с электровозом на железнодорожном переезде в Амурской области. Об этом сообщает в субботу пресс-служба регионального управления МВД.
"Сегодня на железнодорожном переезде станции Ледяная Свободненского района произошло столкновение автомобиля Nissan Vanette с электровозом. По предварительной информации, в результате ДТП три человека погибли", - говорится в сообщении.
В пресс-службе Забайкальской железной дороги заявили, что виновником происшествия стал водитель Nissan. "Водитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на путь перед приближающимся одиночным локомотивом при запрещающем сигнале светофора. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние для остановки было недостаточным, и произошло столкновение, после чего микроавтобус загорелся. Звуковая и световая сигнализация железнодорожного переезда в момент происшествия работали исправно", - говорится в сообщении железной дороги.
Обстоятельства и причины инцидента выясняются.
Движение поездов на участке, где произошел инцидент, идет без задержек, на движение пассажирских поездов авария не повлияла.