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Микроавтобус и локомотив столкнулись в Амурской области

Происшествия
26 августа, 6:42 UTC+3 ТАСС 26, августа. /ТАСС

Погибли три человека

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ТАСС, 26 августа. /ТАСС/. Три человека, по предварительным данным, погибли при столкновении микроавтобуса с электровозом на железнодорожном переезде в Амурской области. Об этом сообщает в субботу пресс-служба регионального управления МВД.

"Сегодня на железнодорожном переезде станции Ледяная Свободненского района произошло столкновение автомобиля Nissan Vanette с электровозом. По предварительной информации, в результате ДТП три человека погибли", - говорится в сообщении.

В пресс-службе Забайкальской железной дороги заявили, что виновником происшествия стал водитель Nissan. "Водитель автомобиля, нарушив правила дорожного движения, выехал на путь перед приближающимся одиночным локомотивом при запрещающем сигнале светофора. Машинист локомотива применил экстренное торможение, но расстояние для остановки было недостаточным, и произошло столкновение, после чего микроавтобус загорелся. Звуковая и световая сигнализация железнодорожного переезда в момент происшествия работали исправно", - говорится в сообщении железной дороги.

Обстоятельства и причины инцидента выясняются.

Движение поездов на участке, где произошел инцидент, идет без задержек, на движение пассажирских поездов авария не повлияла.

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