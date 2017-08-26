Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 26.08:
$ 59.15
€ 69.7
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Контртеррористический отдел ведет дело о нападении на полицейских в Лондоне

Происшествия
26 августа, 7:21 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 26, августа. /ТАСС

Злоумышленник обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений и нападении на полицию

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Lauren Hurley/PA via AP

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Контртерристическое подразделение полиции Лондона взялось за расследование дела о нападении неизвестного с ножом на правоохранителей близ Букингемского дворца. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Скотленд-Ярда.

"Детективы контртеррористического отделения столичной полиции теперь расследуют инцидент, который произошел недалеко от Букингемского дворца вечером в пятницу, 25 августа", - говорится в сообщении.

В результате нападения пострадали двое полицейских. Злоумышленник обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений и нападении на полицию.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
15 главных фото недели: Путин и Меркель, спорт и искусство, луна и солнце
Штурман Полярной звезды
Достопримечательности Крыма в формате 360°
Фото
12
Центр города в огне: в Ростове-на-Дону тушат крупный пожар
6
Неприкасаемых нет: что известно о деле Алексея Улюкаева
3
Двое подозреваемых в планировании серии взрывов в Москве признали вину
Проект "1917"
Столкновение с бездной: от Февраля к Октябрю
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура квалифицировала нападение на военных в Брюсселе как теракт
2
Макгрегор оказался тяжелее Мэйуэзера в преддверии поединка
3
Украина планирует подать четвертый иск в ВТО против РФ
4
Систему предоплаты услуг ЖКХ запустят в тестовом режиме в 2018 году
5
Микроавтобус упал в реку на юге Красноярского края
6
Минсельхоз прогнозирует существенное снижение цен на овощи
7
В МВД уточнили правила остановки автомобилей на дорогах для проверки документов
Темы дня
Новости партнеров
Реклама