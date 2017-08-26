Контртеррористический отдел ведет дело о нападении на полицейских в Лондоне

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ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Контртерристическое подразделение полиции Лондона взялось за расследование дела о нападении неизвестного с ножом на правоохранителей близ Букингемского дворца. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Скотленд-Ярда.
"Детективы контртеррористического отделения столичной полиции теперь расследуют инцидент, который произошел недалеко от Букингемского дворца вечером в пятницу, 25 августа", - говорится в сообщении.
В результате нападения пострадали двое полицейских. Злоумышленник обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений и нападении на полицию.