Контртеррористический отдел ведет дело о нападении на полицейских в Лондоне

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Контртерристическое подразделение полиции Лондона взялось за расследование дела о нападении неизвестного с ножом на правоохранителей близ Букингемского дворца. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Скотленд-Ярда.

"Детективы контртеррористического отделения столичной полиции теперь расследуют инцидент, который произошел недалеко от Букингемского дворца вечером в пятницу, 25 августа", - говорится в сообщении.

В результате нападения пострадали двое полицейских. Злоумышленник обвиняется в нанесении тяжких телесных повреждений и нападении на полицию.