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Микроавтобус упал в реку на юге Красноярского края

Происшествия
26 августа, 7:41 UTC+3 КРАСНОЯРСК КРАСНОЯРСК 26, августа. /ТАСС

Четыре человека госпитализированы из-за переохлаждения

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КРАСНОЯРСК, 26 августа. /ТАСС/. Микроавтобус, в котором находились 15 человек, упал в реку на юге Красноярского края, четверых доставили в больницу из-за переохлаждения.

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Об этом сообщил в субботу ТАСС начальник пресс-службы краевого главка МВД Владимир Юрченко.

"Микроавтобус следовал из Кызыла в Иркутск, в нем были два водителя и 13 пассажиров. А районе поселка Кошурникова, по предварительным данным, водитель не справился с управлением, съехал на обочину, опрокинулся и упал в реку Джебь. Пострадавших при ДТП нет, четверо были доставлены в больницу, так как они замерзали после падения в воду", - сказал собеседник агентства.

Сейчас выясняется, имел ли право владелец микроавтобуса перевозить пассажиров.

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