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В больницах остаются 19 человек из упавшего в море автобуса

Происшествия
26 августа, 9:56 UTC+3 КРАСНОДАР КРАСНОДАР 26, августа. /ТАСС

Всего в аварии пострадали 33 человека, еще 18 человек погибли

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КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Девятнадцать пострадавших в результате падения автобуса в море в Краснодарском крае остаются в больницах региона. Об этом сообщила ТАСС в субботу представитель краевого Минздрава.

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"Пока ситуация та же: шестеро [пострадавших] - в крае, 13 - в ЦРБ", - сказала собеседница агентства.

Напомним, утром в пятницу в Темрюкском районе Краснодарского края вахтовый автобус с рабочими упал в Черное море. По последним данным, погибли 18 человек (позже один из них был объявлен пропавшим без вести), пострадали 33 человека. По факту аварии СК РФ возбудил уголовное дело.

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