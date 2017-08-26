В больницах остаются 19 человек из упавшего в море автобуса

КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Девятнадцать пострадавших в результате падения автобуса в море в Краснодарском крае остаются в больницах региона. Об этом сообщила ТАСС в субботу представитель краевого Минздрава.

"Пока ситуация та же: шестеро [пострадавших] - в крае, 13 - в ЦРБ", - сказала собеседница агентства.

Напомним, утром в пятницу в Темрюкском районе Краснодарского края вахтовый автобус с рабочими упал в Черное море. По последним данным, погибли 18 человек (позже один из них был объявлен пропавшим без вести), пострадали 33 человека. По факту аварии СК РФ возбудил уголовное дело.