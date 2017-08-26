Упавший в море на Кубани автобус принадлежит частному лицу

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КРАСНОДАР, 26 августа. /ТАСС/. Упавший накануне в море в Краснодарском крае автобус принадлежит не ГК "ОТЭКО", а индивидуальному предпринимателю, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.
"Автобус не принадлежит группе компаний "ОТЭКО", его владельцем является индивидуальный предприниматель, оказывающий транспортные услуги, в том числе и на строительстве терминала навалочных грузов", - сказали в пресс-службе.
Председатель совета директоров компании "ОТЭКО" Мишель Литвак накануне заявил, что после трагедии компания намерена отказаться от услуг субподрядчиков и приобрести собственные автобусы.
Утром 25 августа в Темрюкском районе Краснодарского края вахтовый автобус с рабочими упал в Черное море, в результате ДТП погибли 17 человек - жители Башкирии, Краснодарского края, Крыма и Костромской области. Один рабочий, Михаил Сороколетов, является пропавшим без вести. Также известно, что в результате происшествия пострадали 33 человека. В субботу в Краснодарском крае объявлен траур.