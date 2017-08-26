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Супружеская пара погибла при пожаре в частном доме в Подмосковье

Происшествия
26 августа, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС

По предварительной информации, причиной пожара могло стать короткое замыкание

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пара пожилых супругов погибла в результате пожара в частном доме в Дмитровском районе Подмосковья. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

Утром в субботу в полицию поступила информация о ликвидации пожара в частном доме в СНТ "Строители" в поселке Икша, в котором погибли два человека. По данному факту следствие начало процессуальную проверку.

"При проведении первоначальных проверочных мероприятий следствием установлено, что в результате пожара погибла семейная пара, мужчина 84 лет и женщина 75 лет, предварительной причиной пожара могло послужить короткое замыкание", - сообщили в ГСУ.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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