Супружеская пара погибла при пожаре в частном доме в Подмосковье

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Пара пожилых супругов погибла в результате пожара в частном доме в Дмитровском районе Подмосковья. Об этом сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

Утром в субботу в полицию поступила информация о ликвидации пожара в частном доме в СНТ "Строители" в поселке Икша, в котором погибли два человека. По данному факту следствие начало процессуальную проверку.

"При проведении первоначальных проверочных мероприятий следствием установлено, что в результате пожара погибла семейная пара, мужчина 84 лет и женщина 75 лет, предварительной причиной пожара могло послужить короткое замыкание", - сообщили в ГСУ.

Следователи устанавливают причины и обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.