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СК ходатайствует об аресте водителя автобуса и предпринимателя по делу о ДТП на Кубани

Происшествия
26 августа, 13:42 дата обновления: 26 августа, 14:07 UTC+3

В ведомстве также сообщили, что личность 18-го погибшего, тело которого было обнаружено в субботу, установлена

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ТАСС, 26 августа. Следствие добивается ареста водителя автобуса и индивидуального предпринимателя по уголовному делу о ДТП в Краснодарском крае, в результате которого погибли 18 рабочих-вахтовиков. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Следствие ходатайствует перед судом об аресте водителя автобуса Карапета Микаеляна и индивидуального предпринимателя Юрия Вечерадзе", - сказала она.

Петренко также сообщила, что личность 18-го погибшего, тело которого было обнаружено в субботу, установлена. Это житель Темрюка.

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"Продолжаются активные следственные действия: следователи работают с изъятой документацией в ЗАО "Таманьнефтегаз" и в подрядной организации, допрашиваются подозреваемые, свидетели и потерпевшие, назначены важные для следствия экспертизы", - сказала представитель СК.

Ранее она сообщала, что следователи установили, что предприятием был заключен договор с индивидуальным предпринимателем на перевозку рабочих. Согласно договору, Вечерадзе должен был предоставить пять автобусов, данные которых были в нем указаны. Однако автобус, попавший в ДТП, в договоре не значился. Кроме того, с водителем этого автобуса у индивидуального предпринимателя вообще не было заключено никакого договора.

Утром 25 августа в Темрюкском районе Краснодарского края автобус, возвращавшийся с вахты и перевозивший рабочих подрядной организации и компании ЗАО "Таманьнефтегаз", упал в Черное море. Погибли 18 человек, 33 человека пострадали. Подрядная организация занималась строительством пирса, принадлежащего ЗАО "Таманьнефтегаз".

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