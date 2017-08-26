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Лондонская полиция планирует отдавать приоритет вызовам от незащищенных категорий граждан

Происшествия
26 августа, 13:57 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Игорь Броварник

В том числе сотрудники правоохранительных органов будут оперативно реагировать на вызовы от тех людей, для которых английский не является родным языком

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ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Лондонская полиция планирует реагировать на поступающие вызовы, отдавая предпочтение людям пожилого возраста и тем, для кого английский является неродным языком. Об этом в субботу сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на Скотленд-Ярд.

Заместитель комиссара службы столичной полиции Крэйг Маккей назвал "абсолютно реальным" план, при котором полицейские будут прежде всего реагировать на просьбы о помощи от социально незащищенных категорий граждан. "Незащищенность может проявляться в ряде случаев: у людей, испытывающих трудности с обучением, при целом спектре обстоятельств, у некоторых граждан, для которых английский не является родным языком", - сказал высокопоставленный офицер полиции.

Дело в том, что с каждым днем в полицию по тем или иным причинам обращается все больше и больше жителей Лондона, в результате чего стражи порядка "должны найти способ управления и определения приоритетов" при осуществлении своей деятельности, подчеркнул Маккей.

Отмечается, что штат лондонской полиции в последние годы сокращается. По данным МВД, в сентябре 2015 года в ее рядах числилось 32,2 тыс. сотрудников, в настоящее время - 31,5 тыс.

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