Лондонская полиция планирует отдавать приоритет вызовам от незащищенных категорий граждан

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Лондонская полиция планирует реагировать на поступающие вызовы, отдавая предпочтение людям пожилого возраста и тем, для кого английский является неродным языком. Об этом в субботу сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на Скотленд-Ярд.

Заместитель комиссара службы столичной полиции Крэйг Маккей назвал "абсолютно реальным" план, при котором полицейские будут прежде всего реагировать на просьбы о помощи от социально незащищенных категорий граждан. "Незащищенность может проявляться в ряде случаев: у людей, испытывающих трудности с обучением, при целом спектре обстоятельств, у некоторых граждан, для которых английский не является родным языком", - сказал высокопоставленный офицер полиции.

Дело в том, что с каждым днем в полицию по тем или иным причинам обращается все больше и больше жителей Лондона, в результате чего стражи порядка "должны найти способ управления и определения приоритетов" при осуществлении своей деятельности, подчеркнул Маккей.

Отмечается, что штат лондонской полиции в последние годы сокращается. По данным МВД, в сентябре 2015 года в ее рядах числилось 32,2 тыс. сотрудников, в настоящее время - 31,5 тыс.