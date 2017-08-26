Напавший на полицейских у Букингемского дворца был вооружен мечом

ЛОНДОН, 26 августа. /ТАСС/. Подозреваемый в совершении теракта у Букингемского дворца в Лондоне совершил нападение на полицейских, будучи вооруженным длинноклинковым холодным оружием. Об этом в субботу сообщил представитель Скотленд-Ярда Дин Хейден.

По его словам, злоумышленник в возрасте 26 лет ехал на автомобиле Toyota Prius синего цвета, после чего преднамеренно остановился перед полицейской машиной, стоявшей неподалеку от королевской резиденции. В ходе конфронтации с сотрудниками полиции он "достал из машины четырехфутовый меч (примерно 122 см)".

"При задержании был применен слезоточивый газ. Во время завязавшейся борьбы подозреваемый неоднократно выкрикивал слова: "Аллаху акбар". Три офицера получили ранения в результате этого инцидента. Я хочу отдать им должное за мужество и смелость, которые помогли быстро взять под контроль эту ситуацию", - сказал Хейден.

Ранее пресс-служба Скотленд-Ярда сообщала о двух пострадавших полицейских. Сам инцидент произошел в пятницу примерно в 20:35 местного времени (22:35 мск) на парадной улице Молл, соединяющей Букингемский дворец с Трафальгарской площадью. Это место очень популярно среди туристов.

В Соединенном Королевстве уровень террористической угрозы определен сейчас как "серьезный", выше только "критический". После серии терактов, захлестнувших Великобританию с марта этого года, в июне премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Соединенное Королевство должно пересмотреть свою стратегию по борьбе с террористической угрозой, обеспечив полицию и сотрудников служб безопасности всеми необходимыми полномочиями.