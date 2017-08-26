В Одесской области избили главного редактора местной газеты

КИЕВ, 26 августа. /ТАСС/. Главный редактор газеты Надднестрянская правда Роман Варшанидзе, которого в пятницу вечером избили на автодороге в Одесской области, связал это нападение с профессиональной деятельностью и публикацией "неудобных" материалов.

"Возвращаясь домой вечером 25 августа, я подвергся нападению лиц, вооруженными железными битами", - написал он в статье, которая опубликована на сайте газеты. По его словам, за время работы издание поднимало много резонансных тем: незаконные свалки отходов, коррупция местных чиновников, незаконное строительство, несправедливое распределение бюджетных средств. "Это далеко не полный перечень. Однако произошедшая ситуация не только не ослабит работы редакции, а наоборот усилит ее", - пообещал Варшанидзе.

Двое молодых людей напали на Варшанидзе в пятницу вечером. Журналиста избивали железными битами, в том числе по голове. Сотрудникам полиции удалось оперативно задержать нападавших, им предъявлено обвинение по статье "Угроза или насилие в отношении журналиста". В настоящее время следствие устанавливает заказчика покушения.

Национальный союз журналистов Украины ранее опубликовал статистику нападений на работников СМИ в стране, только за июль зафиксировано семь инцидентов с применением физической силы против журналистов. Инциденты произошли, в частности, в Киеве, Виннице, Николаеве, Кривом Роге, Житомирской области, Черкассах и в Донецкой области. Большинство пострадавших - телевизионщики или журналисты интернет- изданий. Для сравнения, подчеркнули в Нацсоюзе журналистов, в США с начала года зафиксировано только 11 случаев применения физической силы к журналистам, в то время как на Украине семь - всего за один месяц.