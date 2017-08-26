СМИ: человек с ножом напал на прохожих в центре Марселя

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ТАСС, 26 августа. Человек с ножом совершил нападение на трех прохожих в центре французского города Марсель. Об этом в субботу сообщает газета Le Parisien.
Инцидент произошел утром. Мужчина пытался поранить ножом местных жителей на разных улицах города. Пострадавшие получили легкие ранения.
Полиция задержала нарушителя. В правоохранительных органах предполагают, что у мужчины проблемы с психикой. Его доставили в психиатрическое отделение местной больницы.
Нападение не рассматривается как террористическая атака.